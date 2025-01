I ragazzi de La Conserveria hanno un sogno: comprare un Food Truck

"La Conserveria Bistrot dei Ragazzi Speciali" ad Arezzo chiude i battenti, ma già pensa a nuovi progetti. "Chiudiamo a malincuore - conferma Sara Rapini presidente dell’associazione Ragazzi Speciali Onlus con sede a Castiglion Fiorentino – perché davvero non ci aspettavamo questi risultati". L’esperienza si era aperta a novembre nel centro sotrico di Arezzo a pochi passi da piazza Grande e fino all’epifania ha allietato i palati di tanti visitatori che hanno scelto di sposare questa iniziativa che vede protagonisti i ragazzi speciali dell’associazione che, con entusiasmo e dedizione hanno creato un’esperienza culinaria per celebrare la diversità e promuovere l’inclusione di persone con autismo e disabilità intellettiva. I visitatori hanno avuto così l’occasione di apprezzare non solo la qualità dei piatti, ma anche la possibilità di confezionare regali di Natale dal sapore sociale. "Tanti progetti bollono in pentola", aggiunge la Rapini. "Quest’anno, per altro festeggiamo i 20 anni della nostra associazione ragazzi speciali e 10 anni del progetto della Conserveria". Tra gli obiettivi da raggiungere a breve c’è quella di "mettere le ruote" al progetto con l’allestimento di un food truck per girare in lungo e in largo il territorio e proporre i prodotti realizzati dai ragazzi. "Non abbiamo ancora tutte le risorse – spiega ancora la presidente – ma ci stiamo organizzando per far sì che il laboratorio con le ruote sia il nostro regalo a maggio". Il progetto sociale avviato ad aprile 2015 per occupare in modo utile ragazzi con autismo produce oggi conserve dolci e salate e numerosi piatti pronti legati al territorio sia per la provenienza, agricoltura locale ed eccellenze italiane, sia per le ricette della tradizione rispettando una corretta alimentazione il più possibile naturale e biologica. . I prodotti sono fatti rigorosamente con frutta e verdura di stagione ed in modo naturale senza aggiunta di conservanti. La.Lu.