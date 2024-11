I Punkcake lasciano X Factor. Niente finalissima

Arezzo, 29 novembre 2024 – Non ce l'hanno fatta i Punkcake che ieri sera sono stati eliminati alla semifinale di X Factor, il talent di Sky. Niente finalissima quindi per la band valdarnese, che però può archiviare questa avventura a testa non alta, ma altissima, perché Damiano, i due Lorenzo, Sonia e Bruno hanno compiuto un percorso straordinario, facendosi conoscere in tutta Italia è arrivando ad un passo dall' epilogo. Lo stesso Manuel Agnelli ha dedicato le loro bellissime parole al termine del secondo brano eseguito. "Avete partecipazione a questo Talent essendo sempre voi stessi". Alla semifinale i Punkcake si sono esibiti con “”MI WAY" di Frank Sinatra, nella versione di Sid Vicious e nella seconda manche con "GIFT HORSE" degli Idles. Ai Live di X Factor 2024, c'è stata una prima manche in cui i concorrenti si sono esibiti accompagnati da una intera l'orchestra, l'Orchestra Philharmonic Franciacorta con 22 elementi con archi, celli, contrabbasso, trombone, un pianoforte, due timpani e tre viole.

Al termine di questa manche c'è stato un primo verdetto, ma in positivo: con l'inedito meccanismo Škoda Green Light, che ha permesso di avere 3 voti in più al televoto per sostenere il proprio concorrente preferito. Il più votato, i Patagarri, ha guadagnato immediatamente il pass per la finalissima. A seguire, seconda manche con un doppio verdetto: il meno votato è stato subito eliminato, il penultimo e terzultimo sono andati al ballottaggio davanti ai giudici. I Punkcake non sono riusciti ad arrivare al ballottaggio e quindi lasciare il talent. Sono stati due mesi indimenticabili per i ragazzi del Valdarno che adesso torneranno a casa per ricevere i meritati applausi.