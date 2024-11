I Puncake volano alla semifinale: ora X Factor è il sogno avverato

I Punkcake volano alle semifinali di X Factor 2024. Pensavano di tornare a casa già alle audizioni, invece il gruppo punk valdarnese ha inanellato un successo dopo l’altro arrivando ad un passo dalla finale. Il quinto live ha tenuto i fan con il fiato sospeso. Per la prima volta i ragazzi al termine delle due manche sono finiti al ballottaggio, ma i giudici hanno deciso di salvarli senza passare dal "tilt", lo spareggio con il televoto, premiando il loro percorso di coerenza all’interno del talent. A lasciare la trasmissione è stata Lowrah, cantante della scuderia di Paola Iezzi. Quella di giovedì è stata una puntata importante perché i Punkcake hanno avuto l’opportunità di presentare il loro inedito. "Gloom", questo il titolo del brano che hanno suonato per la prima volta sul palcoscenico della X Factor Arena. Si tratta di un testo scritto di getto, con una commistione di elementi malinconici raccontati in maniera aggressiva. Vocalist dell’esibizione Damiano e Sonia, con i ragazzi che hanno concluso la loro performance suonando in mezzo al pubblico. "Sono piacevolmente stupito che sia un pezzo adulto e profondo - ha commentato Jake La Furia - il fatto che siete tutti intercambiabili è una roba fighissima". Nella seconda manche si sono cimentati con le assegnazioni dei giudici. Per scelta di Manuel Agnelli è stata Sonia Picchioni la protagonista vocale della cover di "Maps", successo del 2003 della band indie rock Yeah Yeah Yeahs. Una canzone profonda ed emozionante rispetto a quelle a cui ci hanno abituato, accompagnata da una bellissima coreografia con tutti i maschi vestiti di rosso e Sonia che indossava uno splendido abito da sposa. Una serata che ha dimostrato la maturità artistica di questi giovani di provincia. Anche stavolta non sono mancati i giudizi positivi espressi da quotidiani e riviste specializzate. Manca solo un ultimo gradino per accedere alla finale di Napoli, ma nella prossima puntata ci sarà ancora una volta la doppia eliminazione. Solo 4 concorrenti, infatti, saliranno sul palco di piazza del Plebiscito per la finale del 5 dicembre. Comunque vada, Damiano Falcioni, Sonia Picchioni, Lorenzo Donato, Lorenzo Migliore e Bruno Bernardoni hanno già vinto.

Francesco Tozzi