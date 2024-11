I Puncake sulla cresta dell’onda. Pronti per il terzo live a X Factor

È ancora febbre da Punkcake. La giovane band valdarnese, contro ogni pronostico, sbaraglia la concorrenza e accede al terzo Live Show di X Factor. Anche stavolta il gruppo capitanato da Damiano Falcioni ha vinto la propria manche grazie all’affetto del pubblico, che ha espresso le proprie preferenze tramite il televoto. Neanche in questa occasione è stato necessario passare dal ballottaggio tra i meno votati e quindi dal giudizio dei quattro coach. I ragazzi si sono esibiti con una cover di "Gone Daddy Gone", brano del 1983 dei Violent Femmes. Per la performance si sono pure scambiati i ruoli: Damiano ha ceduto il microfono al collega Bruno, che ha dimostrato di saper comunque tenere le redini del palcoscenico, e abbiamo visto Sonia padroneggiare la batteria. Grandi novità, l’utilizzo dello xilofono e il kilt indossato dai ragazzi. Ora appuntamento a giovedì 7 novembre alle 21,15 su Sky Uno per la prossima tappa del talent. La competizione si fa sempre più serrata e gli artisti rimasti sono solo 10. I Punkcake ci arriveranno senza troppi patemi d’animo, felici essenzialmente di portare il punk nel prime time della tv nazionale. Ma non c’è solo il sostegno incondizionato (e scontato) del Valdarno e della Toscana. Lusinghiere anche le pagelle di quotidiani e riviste: 8 per Vanity Fair e Huffington Post, 7 per Open, 7- per Rolling Stone, 6 per Il Messaggero, La Stampa e Il Mattino, mentre All Music li posiziona al quarto posto tra le esibizioni andate in onda nell’ultima puntata. Insomma, coach Manuel Agnelli è sempre più convinto delle qualità musicali dei giovani valdarnesi. Anche l’istituto d’istruzione superiore Benedetto Varchi di Montevarchi ha parlato dei Punkcake, ricordando che quattro di loro si sono diplomati al liceo. "Damiano Falcioni (5^B Liceo Scientifico), Sonia Picchioni (5^ Liceo Artistico Multimediale), Lorenzo Donato (5^A Liceo Scientifico) e Lorenzo Migliore (5^Al Liceo Scientifico Sportivo) hanno dato vita a un sound unico, affiancati da Bruno Bernardoni, ex studente dell’Isis Valdarno – ha sottolineato il Varchi – La loro avventura è iniziata durante la prima quarantena e in questi giorni hanno conquistato il palco del talent show italiano più ambito! Ragazzi, ci fate sognare e siamo così orgogliosi di voi! Suonate con tutta l’energia e autenticità che vi contraddistingue, e ricordate che il Varchi è sempre con voi!".