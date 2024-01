I nodi della viabilità da sciogliere: "Così ci condannano all’isolamento". Agnelli va all’attacco della Provincia

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

"Servono interventi sulla strada provinciale 25 e 27: senza questi collegamenti Castiglion Fiorentino rischia l’isolamento. Il presidente Polcri si svegli". Tempo nemmeno due giorni che è arrivata inflessibile e puntuale la picconata all’indirizzo del presidente della provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, firmata dal primo cittadino di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che non ha mai lesinato a criticare il collega sindaco di Anghiari. Il J’accuse di Agnelli prende spunto da una questione ahimè "sempreverde", cioè la situazione sulla strada provinciale 25 e 27 che mette in collegamento rispettivamente il paese del Palio con Foiano della Chiana e Marciano della Chiana. "Quanti anni dovremmo aspettare per vedere il ripristino del ponte sulla strada provinciale 27 Castroncello Brolio che collega Castiglion Fiorentino con Foiano della Chiana? Buon anno della provincia di Arezzo".

Così Agnelli sul suo consueto morning post sui social sotto al quale sono tanti i commenti dei followers che danno ragione al sindaco di Castiglioni: "c’è bisogno della tragedia per intervenire", "quella strada è molto pericolosa", "per non parlare dell’asfalto di quel tratto di strada", e così via ripetono gli oltre trenta commenti tra Instagram e Facebook che sottolineano tutti la precarietà del manto stradale sollecitando chi di dovere a rapidi interventi prima che sia troppo tardi. "In quel rettilineo la circolazione a senso unico doveva essere provvisoria invece è invece è da mesi in queste condizioni: non esiste che i problemi si risolvano in questo modo -attacca Agnelli- la nostra è una provincia dove se una scuola ha un problema si chiude e lo stesso si fa con una strada provinciale che mette in collegamento la Valdichiana.".

Anzi, con due strade, torna alla carica il primo cittadino della città del palio. Anche sulla sp25 (la strada che collega Castiglioni con Marciano, Monte San Savino, Lucignano ma soprattutto con la A1) la situazione è la stessa: "con un cartello si nega il transito ai mezzi pesanti sul ponte di Cesa. In questo modo due arterie che collegano il nostro comune sono indebolite, rischiamo l’isolamento se la provincia non interviene", sottolinea il sindaco di Castiglion Fiorentino. E poi Agnelli si rivolge direttamente al presidente Polcri, "Polcri se lo sa fare dovrebbe fare quello per cui è pagato: cioè il presidente della provincia che non è soltanto una gratificazione economica".