I musicisti dell’Oma tornano a scuola col progetto "Sarabanda"

Per i musicisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo è tempo di tornare a scuola. Di tornare tra i banchi con i propri strumenti musicali, e le tante storie che li animano ed animano a loro volta, per l’inizio del secondo anno del progetto "Sarabanda", l’originale percorso di laboratori musicali e lezioni concerto dedicati agli alunni delle scuole primarie e secondarie della città di Arezzo. Il progetto mira a promuovere i valori dell’inclusione, del dialogo e dell’intercultura attraverso la musica, offrendo ai giovani partecipanti un’esperienza formativa e umana che va oltre l’insegnamento musicale tradizionale, ed è risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo. La seconda edizione del progetto è sostenuta inoltre dal Bando Patrocini del Cesvot. Soddisfatto Luca Roccia Baldini, Presidente e musicista dell’Oma: "Siamo felici di poter proseguire la nostra esperienza nelle scuole di Arezzo e condividere con i giovani il potere trasformativo della musica. Crediamo che la musica non sia solo arte, ma uno strumento potentissimo per abbattere le differenze e costruire ponti tra le culture. Con questo progetto, vogliamo incoraggiare i ragazzi a confrontarsi con la diversità in modo positivo, arricchendosi delle tradizioni e delle storie che ogni cultura porta con sé. Storie già presenti nelle classi solo trovando tempo e modo di parlare e ascoltare. È solo attraverso il dialogo e l’inclusione che possiamo costruire una società più giusta e solidale, e la musica è il veicolo perfetto per questo messaggio". Massimo Ferri, tra i fondatori dell’Oma e musicista a sua volta, ha aggiunto: "Questa seconda edizione di Sarabanda porterà l’orchestra anche nella Casa Circondariale di Arezzo, con un laboratorio musicale che si concluderà a dicembre in un concerto che vedrà sul palco i detenuti". Parteciperanno con Officine della Cultura, l’IC "Vasari", "4 Novembre", "Severi" e il Liceo Musicale "F. Petrarca".