"I miti greci sull’amore" con Agostino Fabbri

Prosegue la serie di speech al Circolo Artistico. "Quando le cose ancora avevano un’anima. I miti greci sull’amore" questo il titolo del discorso che il professor Agostino Fabbri terrà oggi alle18 nel salone delle feste del Circolo Artistico di Arezzo. L’incontro, riservato provocatoriamente, come si legge nella locandina, "a chi ancora riesce a sognare" si inserisce nel ciclo di incontri che compaiono nel cartellone 2024/2025 del Circolo Artistico dedicati a sviluppare in modo rigoroso, ma accessibile a tutti, argomenti di carattere storico, sociologico e di costume. L’incontro affronta il tema dell’amore visto attraverso il filtro della mitologia greca e segue l’appassionato talk tenuto dalla professoressa Daria Meazzini avvenuto lo scorso 15 novembre dal titolo "Le disobbedienti di Dio" che ha affrontato, davanti ad un folto e partecipe pubblico, il tema del ruolo della figure femminili nel Vecchio e nel Nuovo Testamento. Con questi eventi ed altri che seguiranno e già in cartellone il Circolo Artistico prosegue nella sua ormai ultracentenaria missione di promozione culturale nella città di Arezzo. I due eventi, accompagnati da musiche sui temi trattati eseguite al pianoforte dal maestro Matteo Trimigno, costituiscono anche una sperimentazione sul piano didattico attraverso la trasformazione della "lectio magistralis" in performance.