"I giovani non sono il futuro ma il presente". Coldiretti: agricoltori under 30 in crescita

"Noi giovani non siamo il futuro, siamo prima il presente – ha detto James Lewis Benedetto, delegato provinciale dei Giovani di Coldiretti in occasione dell’assemblea provinciale – abbiamo scelto proprio questo ambiente, la Sala dei Grandi della Provincia, per incontrarci, perché vogliamo mettere a conoscenza tutti di come il nostro settore si sia trasformato e di come oggi i giovani agricoltori rappresentano l’unico settore in controtendenza che cresce. Gli agricoltori under 30 infatti negli ultimi dieci anni nel nostro Paese sono aumentati del 12,8% contro un crollo medio del 25,2% dell’insieme dei settori economici. La nostra assemblea vuole essere un momento di incontro e crescita, ecco perché abbiamo invitato il presidente della commissione agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni che ci ha presentato la sua pdl "Gioventù Agricola" uno strumento che ci mette al centro, restituendoci tutele e garanzie oltre che gli strumenti formativi".

Ed a proposito di formazione, sono stati consegnati gli attestati dell’Academy, la scuola di formazione strategico-politica diretta a livello nazionale dagli agricoltori under 30.