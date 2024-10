I gioielli d’arte lanciano il nuovo. Rinascimento

A New York si commuvono davanti alla luce d’oro del Polittico di Lorenzetti. E il capolavoro diventa la star della mostra-evento al Metropolitan Museum. Ne scrive il New York Times che al capolavoro aretino dedica la prima pagina dello speciale cultura e sceglie proprio l’opera di Pietro per raccontare la rassegna sulla pittura senese del Trecento. A Roma il Comune lancia la grande mostra su Vasari, quella del centenario. La galleria d’arte contemporanea in San Francesco e l’ex chiesa di Sant’Ignazio sono i capisaldi di un percorso "diffuso" con opere arrivate da tutto il mondo. Già, il mondo in città e la città nella vetrina mondiale della Grande Mela, pronta a "volare" a Londra, con lo scoccare della primavera. Rinascimento aretino.