I gioielli crescono online. Del Pia: "Spinta con Amazon"

Amazon si impegna a supportare le aziende che vendono sul suo negozio online aiutandole a raggiungere 4 miliardi di euro di vendite all’estero entro il 2025. Oltre 35mila i prodotti d’eccellenza della Toscana sulla vetrina Made in Italy del negozio online, e più di 150 le aziende del territorio presenti.

Tra queste anche l’aretina Del Pia, azienda familiare specializzata nella produzione di oreficeria a canna vuota fondata nel 1991 dal padre Romano Del Pia e dai suoi tre figli, Giorgio, Alfredo e Stefano.

"Tradizione e innovazione contribuiscono al successo dell’azienda" spiega Elisa Caneschi, safe manager della ditta. Azienda che ha alle spalle una lunga tradizione nel campo dell’oreficeria iniziata dal padre già dagli anni 70 e poi trasmessa ai suoi figli. Al subentro della nuova generazione l’azienda è cresciuta e si è espansa nei mercati internazionali facendo sempre più pressante l’esigenza di un vantaggio competitivo che li elevasse al di sopra della tradizionale produzione di oreficeria a canna vuota. Così che dal genio creativo dei fratelli, alla continua ricerca di innovazione di design e tecnologico, sono nati i brevetti 2begold, Mosaico, Brillian Light e Tressor.

"Proprio i prodotti realizzati con i brevetti 2begold e Mosaico sono stati scelti per il mercato di Amazon. I prodotti con il brevetto 2begold sono gioielli realizzati con tubo di argento e rivestito da un tubo di oro, in una proporzione 1 a 10. Identico quindi ad un prodotto in oro, ma molto più conveniente, abbiamo quindi pensato che fosse il prodotto giusto per un ampio bacino di clienti come quello online" spiega Elisa. Giorgio del Pia, direttore commerciale e amministrativo dell’azienda, nonché co-titolare, sottolinea un altro aspetto.

"L’idea di approdare online, e poi su Amazon, risale al 2019 circa. In questi anni Amazon si è rivelato un partner strategico: la vetrina Made in Italy ci ha permesso di rivolgerci con successo a un pubblico internazionale, che ora è divenuto proprio il nostro principale target di riferimento. Abbiamo concluso il 2023 con una crescita del 70% circa sull’anno precedente. Delle vendite totali, il 50% provengono dalla Francia e quasi il 40% dalla Spagna".

Gaia Papi