I feudi del territorio aretino durante l’età moderna, la conferenza

Sarà il professor Fabio Bertini a tenere la terza conferenza del ciclo sui feudi del territorio aretino durante l’età moderna, organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. oggi alle ore 17,30 all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, il relatore parlerà del feudo di Montauto, appannaggio della famiglia Barbolani. Curato da Luca Berti, il ciclo di conferenze si propone di indagare struttura, rilevanza e consistenza dell’istituto feudale nella Toscana moderna, e in particolare nel territorio aretino, fino alla fine del Settecento, prima con i Medici, poi con gli Asburgo-Lorena subentrati nel 1737 nel governo del granducato. Il tema sviluppato da Bertini sarà quello del cambiamento di una famiglia dell’antica nobiltà imperiale in rapporto alle vicende del territorio di Anghiari e soprattutto del ruolo di un feudo di antica investitura che divenne secondario rispetto ai ruoli politici e militari ricoperti in età medicea da alcuni esponenti della famiglia. Da feudatari ad alti funzionari dello Stato, un percorso di cui è esemplare la figura di Federigo Barbolani da Montauto posto al governo di Siena. La vita di questo personaggio consente anche di mettere in luce le problematiche del vasto territorio avito, sotto il profilo politico, civile, religioso e sociale. Se i destini dei maggiori esponenti della famiglia Barbolani da Montauto andarono spostandosi verso Siena e Firenze, non per questo perse importanza localmente la loro proprietà fondiaria che, ancora ai primi dell’Ottocento, rappresentava almeno il 30 per cento del territorio anghiarese. Nel periodo di Federigo fu inoltre ricostruito il castello di Galbino, molto vicino a quello di Montauto. Rimase così un raccordo tra quella base e i ruoli interpretati nei gangli vitali dello Stato anche da altri discendenti. Già professore di Storia contemporanea all’Università di Firenze, Bertini è dottore di ricerca in Storia della Società europea e allievo della Scuola dell’Istituto storico per l’Età moderna e contemporanea di Roma. Ingresso libero.