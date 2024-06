I dissidi del Pd portano al ribaltone. Loro e Castelfranco voltano pagina

Per il Pd di Castelfranco Piandiscò e Loro Ciuffenna calza a pennello un antico proverbio che viene attribuito a Socrate. "Tanto tuonò…che piovve". E quella dei due comuni dell’altopiano non è stata una pioggerellina leggera, ma una tempesta, che ha provocato un vero e proprio ribaltone in municipio. A Castelfranco Piandiscò ha vinto Michele Rossi, della lista "Insieme", appoggiato dal centro destra, ma anche da uomini e donne di centro sinistra che in questi anni non hanno digerito alcune scelte partitiche. Basti pensare che una delle sostenitrici maggiori di Rossi è stata Rita Papi, ex sindaco del paese tanto caro ad Arnolfo di Cambio. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione, del Pd, di non autorizzare le primarie tra Filippo Casini e Massimo Mandò. Si è verificata una spaccatura che ha poi portato ai risultati attuali, anche se del suo ce l’ha messo sicuramente Michele Rossi, la cui candidatura e il cui profilo sono piaciuti a molti cittadini. "E’ stata una sorpresa, non partivamo come favoriti", ha detto il neo sindaco.

Ribaltone anche a Loro Ciuffenna questo, probabilmente, ancora più clamoroso, anche se qualche spiffero era già nell’aria. Andrea Rossi, a capo di una lista civica, ha vinto le elezioni amministrative 2024 a danno di Moreno Botti, sindaco uscente del Pd. E a niente è servita la terza candidatura di Franco Galletti, appoggiato da Forza Italia e Noi Moderati, che avrebbe potuto togliere qualche voto a Rossi, pescando dal suo bacino elettorale. Un trionfo quello del candidato della lista "Voltiamo Pagina". Una pagina che è svoltata per davvero, come ha sottolineato la lista in suo appoggio, che ha definito il momento storico. "Abbiamo assistito a quello che solo poche settimane fa poteva essere definita un’impresa impossibile. Un Comune amministrato da 50 anni dalla stessa corrente politica che alle ultime elezioni aveva ottenuto quasi il 70% dei consensi. Con questo voto – ha sottolineato il gruppo a sostegno di Rossi - abbiamo assistito alla vittoria della democrazia con un affluenza che ha raggiunto la percentuale più alta della vallata. Con questo voto abbiamo assistito alla vittoria delle persone comuni sulla politica tradizionale e sui partiti. Con questo voto gli elettori del Comune di Loro Ciuffenna hanno scelto di scrivere la storia di questa nostra comunità".

Marco Corsi