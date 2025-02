I big della politica. De Luca-Bocchino. È sfida a distanza

Due big della politica si parlano a distanza oggi ad Arezzo. Alla Borsa Merci sarà presente Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, protagonista di un nuovo appuntamento dell’Acli Life Festival in cui parlerà di conseguenze, effetti e alternative al regionalismo differenziato. Alle 18 in piazza Risorgimento, sarà un’occasione di approfondimento e riflessione sulla riforma finalizzata ad attribuire particolari forme e condizioni di autonomia anche alle regioni a statuto ordinario.

L’incontro, a partecipazione aperta all’intera cittadinanza, è organizzato dalle Acli di Arezzo con il contributo della Fondazione Cr Firenze e con il patrocinio della Camera di Commercio Arezzo-Siena. De Luca dialogherà con Luigi Alberti (già direttore di Teletruria) e con Andrea Sereni (già presidente della Camera di Commercio) per illustrare le motivazioni alla base della sua opposizione alla manovra del federalismo differenziato nella modalità portata avanti dal ministro Roberto Calderoli.

All’Hotel Minerva sarà invece protagonista Italo Bocchino, politico, noto opinionista, ex deputato e ora direttore del Secolo d’Italia, presenterà il suo ultimo libro "Perché l’Italia è di Destra – Contro le bugie della sinistra", un’occasione di riflessione sulla storia e sul presente della destra in Italia, un titolo provocatorio arrivato, da come lui stesso ha raccontato, dall’idea di Giuseppe Cruciani, il più irriverente dei giornalisti italiani. Il libro offre un’ampia visione sull’eterna sfida tra destra e sinistra parlando di politicamente corretto, di immigrazione, di Europa e di personaggi cardine della politica, tutti descritti attraverso il suo occhio critico e pubblicamente schierato. L’evento, organizzato da Fratelli d’Italia, vedrà la partecipazione di rappresentanti del partito a livello regionale e nazionale.

A moderare l’evento sarà il capocronista de La Nazione di Arezzo, Federico D’Ascoli, mentre il saluto istituzionale sarà affidato alla senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Fratelli d’Italia. Interverranno inoltre Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi, consiglieri regionali toscani di Fdi, l’onorevole Francesco Michelotti, deputato Fdi.