I banchi di piazza del Mercatale distrutti dalla furia del vento

Anche il mercato di Monterchi è stato fra le vittime di un’ultima domenica di gennaio caratterizzata al mattino da pioggia e forte vento, al punto tale da far temere conseguenze anche peggiori, prima che l’orizzonte si riaprisse dopo le ore 12 e nel pomeriggio. I problemi si sono infatti verificati fra le bancarelle sistemate nella piazza di Mercatale, la parte bassa di Monterchi, dove nonostante la giornata festiva si recano sempre diverse persone, provenienti anche dai centro vicini.

La violenta perturbazione si è scatenata attorno alle 10, momento nel quale è transitata proprio sopra il cielo della ValcerfoneMo – e del comprensorio più in generale – con forti raffiche di vento che hanno causato anche serie problematiche tra gli ambulanti. Alcuni gazebo, nonostante fossero stati piazzati a terra e ben fissati, come previsto dal disciplinare, non hanno resistito alla furia degli elementi, venendo strappati dalla forza del vento per poi chiudersi su se stessi; in alcuni casi, fortunatamente, la merce è stata messa in salvo anzitempo dal commerciante che l’aveva esposta, mentre danneggiata è risultata solamente la struttura in metallo, che costituisce comunque un handicap per l’operatore poiché rischia di impedire allo stesso lo svolgimento del prossimo mercato settimane in altre parti della Valtiberina, o della provincia di Arezzo; oltre che contro i gazebo, il vento si è scagliato anche su alcune tende elettriche posizionate davanti ai furgoni.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Monterchi, i quali ogni domenica mattina svolgono servizio di controllo al mercato e verificano l’assegnazione delle postazioni. Per alcuni ambulanti, quindi la mattinata della domenica si è chiusa con alcune ore di anticipo ed è andata bene che non vi sono state conseguenze per le persone in un contesto che ha ricordato molto quello dei temporali estivi, preceduti da tuoni rumorosi e con la caduta anche di chicchi di grandine; per una buona mezzora, insomma, il maltempo ha creato apprensioni, anche se in questo caso sono state minori per gli agricoltori, dal momento che le coltivazioni in questo periodo non ci sono. In alcune zone anche di Sansepolcro, sono stati spezzati rami di alberi, rimossi in breve tempo.