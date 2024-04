"Homo Faber": un progetto di teatro itinerante di comunità

Un laboratorio di teatro per mettere in scena uno spettacolo itinerante di comunità. Il progetto, dal titolo "Homo Faber", è promosso dalla Brigata di Raggiolo con il contributo della Fondazione Cr Firenze e ambisce a stimolare una mobilitazione collettiva capace di coinvolgere diversi soggetti tra attori, aspiranti attori, musicisti e artigiani uniti dal comune intento di valorizzare gli antichi mestieri e i borghi della Valteggina. La recitazione diventerà lo strumento per consolidare i legami nella comunità, per stimolare un turismo consapevole e per condividere memorie e tradizioni, con un percorso in più fasi coordinato dalla direzione artistica di Aldo Milea e Ilaria Passeri (sceneggiatori, registi e attori che hanno messo in scena la rappresentazione teatrale "Mio nonno era un ciliegio" a Raggiolo nell’aprile del 2023). "Homo Faber" prenderà il via sabato 20 aprile all’EcoMuseo della Castagna e della Transumanza di Raggiolo che ospiterà il primo laboratorio aperto a tutti gli appassionati di teatro o di storia locale che avranno l’occasione di diventare protagonisti di un’inedita produzione teatrale che verrà messa in scena, nel corso dell’estate, nei borghi della vallata. I laboratori, a partecipazione gratuita, saranno finalizzati alla scrittura collettiva di una drammaturgia originale ispirata alla storia locale e alle antiche attività economiche. Successivamente verranno individuati i percorsi che si snoderanno tra vicoli dei paesi e sentieri nei boschi circostanti, andando a costituire l’ambientazione e la scenografia degli spettacoli itineranti a cui parteciperà anche la Filarmonica di Soci. Lungo gli stessi percorsi, infine, sarà possibile incontrare una serie di laboratori artigianali per cimentarsi con attività manuali di vario tipo. ""Homo Faber" è un progetto ambizioso - spiega Franco Franceschini, presidente della Brigata di Raggiolo, - nato dalla volontà di coinvolgere e valorizzare la comunità locale in un percorso tra teatro, trekking e artigianato".