Ho tre belle notizie. Angelo Duro. Show al Petrarca

Angelo Duro porta sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo lo spettacolo "Ho tre belle notizie". Lo show andrà in scena questa sera alle ore 21.

"Ho tre belle notizie" è il titolo del nuovo spettacolo di Angelo Duro che è partito dalla Puglia e adesso gira per tutta l’Italia.

Dopo aver devastato tutti i teatri d’Italia con "Sono cambiato", che ha registrato oltre 120 sold out in tutta Italia e all’estero, Angelo Duro torna con un nuovo tour, si tratta del quarto che viene prodotto sempre dalla sua società, la Da Solo Produzioni. E torna per darci, non una ma, ben ‘’tre belle notizie’’.

Palermitano classe ’82, Angelo Duro è un comico, personaggio televisivo e attore italiano. Nel 2010 viene notato durante un’esibizione da Davide Parenti e ingaggiato per il programma televisivo Le Iene.

Qui, oltre a essere inviato è protagonista degli spazi Nuccio Vip e Il cantante senza pubblico.

Nel 2017, con il suo spettacolo teatrale "Perché mi stai guardando?", ottiene un giudizio positivo da parte della critica e da parte del pubblico. Lo spettacolo tenutosi al teatro Manzoni di Milano, viene trasmesso su Italia 1.

L’anno successivo pubblica il suo primo romanzo intitolato "Il piano B", edito dalla casa editrice Mondadori.

Nel febbraio del 2023 è ospite della seconda serata del Festival di Sanremo dove esegue un monologo.

A inizio 2025 esce il suo primo film da protagonista, Io sono la fine del mondo, di cui cura la sceneggiatura e il montaggio con il regista Gennaro Nunziante.

I biglietti per lo spettacolo di questa sera al teatro Petrarca di Arezzo, sono acquistabili online su Ticketone. Continua così la stagione degli affitti di sala del teatro aretino che ha appena archiviato con successo la stagione di prosa 2024-2025.

A.B.