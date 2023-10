Hassam scopre Cortona, la visita del campione del mondo d’arte floreale

Il campione del mondo di arte floreale Bart Hassam è a Cortona. Ad accoglierlo ci hanno pensato i floral designer cortonesi Vincenzo Antonuccio (insieme nella foto) e Marilena Calbini, la nota coppia che ha portato l’Italia in finale alla Coppa del Mondo di Floral Design. Insieme hanno dato vita ad un workshop nella splendida cornice della fortezza del Girifalco. Ben 30 i partecipanti che provengono da tutta Italia e anche dall’estero per seguire fino a domani le lezioni sulle tendenze dell’Arte Floreale Contemporanea e carpire i segreti di campioni come Hassam, Antonuccio e Calbini, oggi tra i massimi esperti al mondo su questa materia che hanno coniato un workshop dove arte, tecnica, colore, emozione ed espressione si fondono. Vincenzo Antonuccio e Marilena Calbini sono da anni una coppia artistica affiatatissima oltre ad essere marito e moglie nella vita. Dal 2004 hanno dato vita al Vm Design con cui firmano progetti di grande impatto stilistico. Marilena Calbini è anche titolare anche del noto negozio di fiori di Camucia "Le Idee di Marilena".