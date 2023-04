"Ha perso un soldo": e gli rubano tutto La nuova tecnica per saccheggiare la spesa

"Le sono cadute delle monete". Un gesto, apparentemente gentile, ma che in realtà nasconde la volontà di distrarre per poi mettere le mani su borse e borselli. Sta accadendo nei parcheggi di vari supermercati della città. Da quello dell’Eurospin all’Ipercoop. "Dopo aver fatto la spesa sono entrato in macchina, ho messo la borsa nel sedile alla mia destra. Un uomo straniero, di circa 30 anni, curato, capelli corti e con un cappotto, mi ha fatto un cenno facendomi capire che mi era caduto qualcosa" racconta una delle vittime. "Sono sceso e ho visto, effettivamente, delle monete a terra. Credendo che nella fretta mi fossero cadute, mi sono piegato e le ho raccolte, ringraziando l’uomo" continua nel racconto. Peccato che "Una volta risalito in auto mi sono accorto che la borsa era sparita. Sono sceso velocemente, appena il tempo di sentire una signora dire che aveva visto due persone allontanarsi in tutta fretta. Ma dell’uomo ben vestito e della mia borsa più niente". Stesso modus operandi, qualche giorno prima, è stato più volte utilizzato nel parcheggio dell’Ipercoop. Gesti odiosi che, oltre al furto di oggetti personali, portano con sé un’altra conseguenza, quella di iniziare a fidarsi sempre meno del prossimo. Perchè, purtroppo, anche dietro ad un gesto gentile, come quello di segnalare la perdita di spiccioli, si può nascondere un crimine.