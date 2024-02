Guccione, l’annuncio costa carissimo: multe e squalifiche

Filippo Guccione (nella foto) quest’estate fu il primo acquisto per costruire l’organico della nuova stagione, quella del ritorno in C. L’Arezzo bruciò tutti sul tempo, anticipando la concorrenza e annunciando l’arrivo del calciatore in amaranto già l’8 giugno scorso. Troppo presto, però, perché il giocatore in quel momento era ancora sotto contratto con il Mantova, appena retrocesso in D e che sarebbe stato poi riammesso, fino al 30 giugno. È per questo motivo che la Procura federale aveva avviato un provvedimento disciplinare nei confronti del direttore generale amaranto, dell’amministratore delegato Sabatino Selvaggio, dello stesso giocatore e della Società sportiva Arezzo per responsabilità diretta. Le parti si sono messe a un tavolo e hanno patteggiato le seguenti sanzioni, pubblicate nelle scorse ore: 4500 euro di ammenda a Paolo Giovannini, quindici giorni di inibizione a Sabatino Selvaggio, 200 euro di ammenda a Guccione e 300, infine, all’Arezzo. A Giovannini e Selvaggio si imputa di aver incontrato il calciatore, offerto allo stesso un contratto biennale e di aver poi riportato la notizia sul sito ufficiale della società. Al giocatore, di aver violato i "doveri di lealtà, correttezza e probità".