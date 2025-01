Guccini apre l’anno con gli amici valdarnesi

È una tradizione che si ripete. Anche quest’anno, a cavallo tra il Capodanno e l’Epifania, il grande cantautore emiliano Francesco Guccini, ha vissuto una giornata a Paterna, nelle campagne di Terranuova, lungo la Setteponti, ospite dell’amico Marco Noferi, per una rimpatriata con Enzo Brogi , già sindaco di Cavriglia ed ex consigliere regionale, anche lui amico dell’artista, Andrea Scanzi, giornalista aretino e di altri conoscenti. Avranno parlato sicuramente di politica – argomenti ce ne sono, eccome, in questo periodo - ma anche di musica e di cultura, trascorrendo una domenica di festa a poche ore dall’Epifania, seduti attorno ad un tavolo. Guccini più volte ha soggiornato in Valdarno.