Graziella Braccialini a braccetto con Mazda. Le creazioni per la casa automobilistica

Un incontro tra Italia e Giappone all’insegna della creatività artigianale. La concessionaria Motorauto è stata tappa del progetto Eccellenze Italiane che, promosso da Mazda Italia, sta vivendo un tour tra città di tutta Italia finalizzato a valorizzare le creazioni delle migliori aziende della penisola.

L’evento aretino ha visto per protagoniste Graziella e Braccialini che, per l’occasione, hanno realizzato una parure di gioielli e una borsa dedicati esclusivamente alla casa automobilistica giapponese, andando così a creare un ideale collegamento tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”.

Il progetto ha trovato espressione in una serata esclusiva che, introdotta da Roberto Pietrantonio e da Massimo Fabrizi (rispettivamente managing director di Mazda Italia e amministratore delegato di Motorauto), ha visto il proprio cuore nella presentazione dei manufatti originali creati da Graziella e Braccialini per esprimere la maestria artigianale locale.

"Un manufatto che richiama la tradizione dell’artigianato locale con l’innovazione di cui Mazda è capostipite", spiega Fabrizi. "Noi come Mazda crediamo nei valori dell’artigianalità dei prodotti, concetto che accomuna l’Italia al Giappone, e quindi attraverso i nostri concessionari siamo andati incontro a quelle realtà che sono eccellenze nel territorio artigianale", spiega Pietrantonio.

"Le nostre aziende - ha spiegato Eleonora Gori, responsabile commerciale di Graziella e Braccialini, - condividono con Mazda molti valori: l’attenzione per la qualità, la cura del dettaglio, la ricerca e l’innovazione tecnologica. Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per rappresentare il nostro territorio".