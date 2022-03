“Grazie Cavriglia. Non ci avete fatto sentire soli”

Arezzo, 14 marzo 2022 - “Non ci avete fatto sentire soli. Con amici come voi possiamo superare le difficoltà: Questo il contenuto della lettera che il sindaco di Mogilev-Podol’skij, Gennadij Gluhmanjuk, ha inviato al suo collega di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni tramite social. Una lettera di ringraziamento al comune gemellato, per la missione umanitaria in Ucraina, organizzata dalla Misericordia cavrigliese in sinergia con l’amministrazione comunale. Ma quello che ha più colpito il sindaco del paese martoriato dalla guerra è stata la straordinaria risposta dei cittadini, che si sono mobilitati in maniera straordinaria, donando viveri, vestiti e farmaci, che sono arrivati nel paese ucraino, luogo di nascita del partigiano Nicolaj Bujanov, ucciso dai nazifascisti nelle campagne di Castelnuovo dei Sabbioni durante la seconda guerra mondiale. “Gentilissimo Leonardo, nei nostri tempi è molto difficile trovare le persone, che sentono i problemi degli altri, come propri. Voi avete solo confermato che persone così esistono – ha scritto Gluhmanjuk – Con tutto il cuore ringrazio Lei e gli abitanti della città per il vostro sostegno. Nonostante le distanze tra di noi, avete trovato la possibilità di aiutarci. Per noi è molto importante il vostro sostegno. Ci fate sentire che non siamo soli. Con amici come voi possiamo superare qualsiasi difficoltà.”

Parole di forte amicizia e ringraziamento, parole che arrivano al termine dell’operazione di solidarietà eccezionale, che si è conclusa ieri, con il rientro in Valdarno del contingente. Viveri, medicinali e vestiario sono arrivati a destinazione. Il sindaco di Mogilev-Podol’skij ha pubblicato sul suo profilo social un messaggio rivolto ai propri concittadini, portando a conoscenza dell’intera comunità il gran cuore mostrato dai valdarnesi, con parole di gratitudine e forte riconoscenza. “La solidarietà verso la popolazione ucraina da parte della nostra terra, ovviamente, non si ferma qui ed altre iniziative saranno portate avanti nei prossimi giorni”, ha detto il primo cittadino di Cavriglia. Intanto ieri al via ieri la terza la terza missione delle Misericordie toscane a sostegno della popolazione ucraine. Un grosso contingente è partito dalla Mercafir di Firenze, diretta verso i confini dell’Est Europa. Coinvolte le Misericordie delle aree di Arezzo, Grosseto e di Siena, in coordinamento con la Federazione toscana, Tra loro i confratelli di Piandiscò e San Giovanni Valdarno, diretti a Sobrance in Slovacchia, per portare aiuti e supporti da destinare al seminario di Kiev. Alla partenza c’era anche il presidente della Federazione delle Misericordie toscane Alberto Corsinovi, che ha voluto essere sul posto per manifestare tutta la gratitudine del movimento ai confratelli e alle consorelle.