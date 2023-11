Gravissimo incidente alla piscina comunale. Bimbo di 8 anni con la testa sotto un tavolo

AREZZO

Gravissimo incidente ieri pomeriggio alla piscina comunale di viale Gramsci. Vittima un bambino di appena otto anni che si trovava nell’atro d’ingresso della struttura è finito con la testa sotto un tavolo che si è rovesciato: ora è ricoverato in codice rosso all’ospedale Meyer di Firenze.

Erano circa le 17 quando, per cause in corso di accertamento da parte della polizia subito allertata, insieme ai mezzi del 118, il bambino è finito con la testa sotto un tavolo che si trova nella zona una volta occupata dal bar e ora dalle macchinette automatiche. Le sue condizioni sono apparse subito serie perché presentava un grave trauma cranico e facciale provocato dal tavolo che si è ribaltato.

Il bimbo è stato sedato e intubato: i sanitari arrivati alla piscina a due passi dallo stadio hanno anche immediatamente chiesto il trasferimento all’ospedale di Firenze specializzato nelle cure pediatriche.

L’arrivo al Meyer sarebbe dovuto avvenire con l’elisoccorso Pegaso che però in quel momento era impegnato in un altro intervento. Dopo qualche minuto di attesa si è dunque deciso di far partire a gran velocità l’ambulanza della Croce Bianca in direzione del capoluogo regionale. Per evitare intoppi l’ambulanza è stata scortata dalla polizia sull’Autosole.

In questa maniera il piccolo ferito è arrivato a destinazione dove è stato affidato alle cure degli specialisti che sono intervenuti per salvargli la vita.