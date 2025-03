Grave incidente ieri sera in Valdarno. 30enne a Careggi in codice rosso

Arezzo, 31 marzo 2025 – Un uomo di 30 anni è rimasto ferito seriamente in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno alle 3 lungo la SP9, tra le località Montalpero e Faella. Una sola l'auto coinvolta. Sul posto si sono portati l'auto infermieristica del Valdarno e la Misericordia di San Giovanni. I sanitari hanno provveduto a stabilizzare il paziente e a trasportarlo in codice 3 all'ospedale fiorentino di Careggi. Nel luogo dell'incidente si sono portati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, per ricostruire le esatta dinamica dei fatti.