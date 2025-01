Gratta e vinci regala 100mila euro. La cartella giocata da due donne

La dea bendata ha baciato Meleto Valdarno, la piccola frazione del comune di Cavriglia. Nella tabaccheria del paese è stato infatti vinto un "gratta e vinci" da ben 100mila euro. La cartella fortunata è stata giocata da due donne e quando lunedì mattina hanno iniziato a grattare e si sono accorte che stava arrivando la grossa vincita, sono partite urla di gioia, con tanto di festeggiamenti. Festeggiamenti che, ovviamente, hanno coinvolto anche i titolari del punto vendita, Antonio Celardo e Maria Zagara. 38 il numero che ha consentito alle giocatrici di accaparrarsi la rilevante somma, a fronte di una spesa di 20 euro. "E’ la prima volta che nella nostra tabaccheria viene vinta una cifra così importante - hanno detto i gestori - Molti anni fa ci fu una vincita di 10.000 euro, ma niente in confronto a questa. Siamo davvero molto contenti".

La notizia, ovviamente, ha ben presto fatto il giro del piccolo paese che domina la centrale di Santa Barbara e ieri era l’argomento del giorno. Non è la prima volta che, in Valdarno, si festeggiano vincite importanti. All’ultima lotteria Italia, è stato venduto a San Giovanni un biglietto da 20.000 euro. Tra i momenti da ricordare, un superenalotto da 70.000 euro nell’agosto del 2022 nella tabaccheria di via dell’Oleandro 37 a Montevarchi, all’interno della galleria del Centro Coop. Clamorosa fu poi la vincita dell’ottobre del 2016 al bar sport di Faella, dove 24 fortunati giocatori si portarono a casa la bellezza di 660.000 euro, 26.753 euro a testa, grazie ad un 5+1 giocato con il sistema del bar che rese felici chi aveva tentato la fortuna.

In particolare il comune di Castelfranco Piandiscò non è nuovo a performance del genere. Destò scalpore, nell’aprile del 2014, anche lo straordinario "colpo" che fece un anonimo giocatore, questa volta nel capoluogo piandiscoese, che vinse 500.000 euro dopo aver acquistato un gratta e vinci da 5 euro. Tra l’altro la mano fortunata non era stata nemmeno la sua. L’uomo, infatti, aveva chiesto ad un conoscente di recarsi in un bar del paese per acquistare per suo conto il biglietto, che poi si rivelò milionario.

Diverse vincite, in questi anni, si sono registrate anche alla tabaccheria Matteini di Terranuova, in pieno centro storico. A dir poco eclatante fu quella del settembre del 2010, quando un ignoto giocatore comprò un biglietto del "gratta e vinci Magico Natale" spendendo anche in questo caso la modica cifra di 20 euro. Modica a posteriori, perché un biglietto, generalmente, viene acquistato ad un prezzo minore. Quella volta, però, il fortunato possessore alzò un po’ la posta e gli andò bene, perché si portò a casa mezzo milione.