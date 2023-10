Grande successo per le iniziative di Bright-Night, la Notte dei Ricercatori a San Giovanni

Arezzo, 3 ottobre 2023 – Grande successo per l’evento “Artefici del domani: convivenza sostenibile tra Uomo, Territorio e Tecnologie” organizzato dal Centro di GeoTecnologie che si sono tenute nell’ambito di Bright-Night 2023, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori a San Giovanni Valdarno lo scorso venerdì.

Le iniziative si sono svolte grazie ad una proficua collaborazione con il Comune di San Giovanni Valdarno e hanno visto la partecipazione, nella cittadina valdarnese, sede universitaria, di più di duemila persone.

Il Centro di GeoTecnologie ha organizzato l’evento annuale Bright-Night, tenutosi il 29 settembre e le iniziative hanno visto la partecipazione attiva dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, del Museo Nazionale dell’Antartide sede di Siena, del Corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa, che si tiene ad Arezzo e viene erogato in teledidattica a San Giovanni Valdarno, e dei membri del progetto Erasmus+ CIRCE (Counteracting accent dIscrimination pRactiCes in Education).

Hanno partecipato anche agli studenti e insegnanti degli istituti del Valdarno: Licei Giovanni da San Giovanni, ISIS Valdarno, IIS B. Varchi, IC Marconi, del Festival delle Scoperte e delle società CGT Engineering e Geoexplorer I.S.

I numeri dell'evento sono stati assai significativi: 33 sono state le attività organizzate grazie all’impegno di circa 130 persone, a cui hanno partecipato 73 classi degli istituti scolastici del Valdarno, per un totale di quasi duemila studenti dagli 8 ai 18 anni, e numerosi altri interessati di ogni età che hanno visitato gli stand, richiesto informazioni e partecipato alle dimostrazioni.

Il professor Riccardo Salvini, presidente del Centro di GeoTecnologie, ha commentato: "Siamo entusiasti della grande partecipazione e dell'interesse mostrato per il Bright-Night 2023. Questo evento ha permesso di promuovere la scienza e la tecnologia come chiave per la convivenza sostenibile tra Uomo e Territorio e, al contempo, di consolidare la presenza attiva del nostro Centro sul territorio del Valdarno Superiore".

Bright-Night ha dimostrato ancora una volta il ruolo centrale del Centro di GeoTecnologie nell'innovazione e nella diffusione delle conoscenze nel settore delle tecnologie applicate al territorio, promuovendo la collaborazione e l'interazione tra accademici, istituzioni, studenti e comunità.

Il successo dell'evento sottolinea l'importanza dell'impegno dell’Ateneo senese nel promuovere una visione sostenibile e innovativa dell'interazione tra uomo, tecnologia e ambiente.