Graffio tra satira e politica. Travaglio sguaina la frusta

I migliori danni della nostra vita è il titolo dello spettacolo che porterà in scena domani alle 21 Marco Travaglio al Teatro Petrarca di Arezzo. Marco Travaglio direttore de ‘il Fatto Quotidiano’ racconta, nel consueto stile satirico, gli ultimi anni di storia italiana: ovvero "come i poteri marci della politica, della finanza e della sottostante "informazione" hanno ribaltato il voto degli italiani ogni volta che chiedevano un cambiamento e l’hanno trasformato in restaurazione, facendo risorgere l’Ancien Régime nelle forme più varie: quelle tecnocratiche di Monti e Draghi, quelle finto-progressiste di Letta e Renzi, quella destrorsa di Meloni&C. risorta dopo il Conticidio, cioè il rovesciamento dell’unica formula di buon governo in grado di battere la destra. Sullo sfondo, l’eterna sovranità limitata dell’Italia genuflessa ai falchi europei e agli Stati Uniti, che ci trascinano regolarmente in guerra contro i nostri interessi a suon di bugie: da quelle sui ceti più deboli da colpire per far quadrare i bilanci dei ricchi e dei ladri, a quelle sull’Ucraina, la Russia, Israele, Hamas e la Cina".

Prosegue la stagione invernale di affitti di sala del teatro Petrarca di Arezzo e del Teatro Tenda che sarà animata anche a primavera da moltissimi eventi. I biglietti sono già disponibili sul sito di Ticketone. Sul fronte musicale ci saranno il 15 marzo Stupido Motel la storia al Tenda l’omaggio a Vasco Rossi, e il 22 maggio Big One, The European Pink Floyd show al teatro Petrarca. Spazio anche ai personaggi. Il 12 aprile tocca ad Antonio Ornano con Maschio caucasico irrisolto al teatro Tenda. "Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza è un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa età capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Il 15 e 16 aprile Angelo Duro con Ho tre belle notizie arriva al Petrarca. Angelo Duro torna con uno spettacolo nuovo di zecca "Ho tre belle notizie" (questo è il quarto e sarà prodotto dalla sua società, la Da Solo Produzioni) e torna per darci non una ma ben ‘tre belle notizie’. E il pubblico non vede l’ora di conoscerle non avendo neppure idea di cosa potrà attenderlo questa volta.