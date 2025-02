Gli studenti entrano nelle aziende. In quaranta partecipano a progetti per la transizione sostenibile

Studenti nelle aziende casentinesi per conoscerle a fondo e per trovare idee innovative per farle decollare. Ad aiutarli professori universitari e imprenditori. E alla fine un concorso che premia i migliori tre progetti.

Protagonisti di questa insolita formula di alternanza scuola lavoro sono stati quaranta studenti, tra i più meritevoli dell’Isis Fermi di Bibbiena e Iiss Galilei di Poppi. Sabato 15 febbraio alle ore 17 nella sede della Fondazione Baracchi a Bibbiena si terranno le premiazioni di questo percorso "Fare Impresa 2025" promosso da Prospettiva Casentino e dall’Università di Siena con il professor Lorenzo Zanni.

Il progetto ha offerto agli studenti l’opportunità di conoscere meglio otto medie e piccole aziende del Casentino (Tacs, Ornina, Villamagra, Giardini di Toscana, Mulino Grifoni, Falegnameria Cecconi, Nocciole.it, Fattorie di Celli) e di definire percorsi innovativi insieme a loro. I ragazzi hanno partecipato sia alle lezioni che alle visite in azienda e poi alla redazione di progetti innovativi rispetto al modello aziendale. A guidarli in questo percorso docenti universitari e imprenditori.

Gli studenti hanno così potuto conoscere meglio il loro territorio, entrare in contatto con varie realtà aziendali e conoscere le loro produzioni. Una sfida nella quale Prospettiva Casentino ha coinvolto gli studenti per farli lavorare su idee innovative che siano in grado di aprire la strada a un Casentino diverso e più proiettato al futuro.

Dare nuove idee alle imprese dopo un attento studio delle stesse e del territorio, realizzare un’analisi di mercato e un piano marketing, ma anche valutarne la sostenibilità economico-finanziaria. Tutto questo ha rappresentato il percorso progettuale proposto ai 40 studenti di Isis Fermi di Bibbiena e Iiss Galilei di Poppi, divisi in otto gruppi trasversali per provenienza e formazione.

La presenza, come tutor con funzioni di mentoring, di molti imprenditori casentinesi che fanno parte dell’associazione Prospettiva Casentino, ha reso ancora più importante questo percorso sull’alternanza scuola-università. Sabato la commissione formata da università e imprenditori, assegnerà alle tre migliori idee un premio in denaro messo a disposizione dell’associazione stessa, dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi e da Dimitri Bonucci come Banca Mediolanum.