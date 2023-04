Gli strani furti su quattro auto: portati via volanti e cruscotti

San Giovanni (Arezzo), 8 aprile 2023 - Un risveglio tutt’altro che sereno per quattro proprietari di automobili a San Giovanni del quartiere Le Fornaci, alle porte del centro storico della città. I soliti malviventi, nella notte tra giovedì e venerdì, hanno preso di mira le loro autovetture nel parcheggio adiacente a via Bruno Buozzi, spaccandone i finestrini e portando via dall’interno tutti e quattro i volanti delle auto, due Bmw e due Mercedes, più un cruscotto causando danni complessivi per alcune migliaia di euro.

Naturalmente, anche se non con grosse speranze di poter riavere quanto di trafugato, sono state sporte le denunce di rito alla compagnia dei Carabinieri di San Giovanni che, immediatamente, si sono messi in moto per cercare di risalire agli autori di questi furti. Il parcheggio non è purtroppo coperto da un sistema di video sorveglianza ma, come hanno tenuto a precisare le forze dell’ordine, si stanno comunque visionando alcuni filmati di vie limitrofe per vedere di poter risalire quantomeno a una targa di un’auto usata per il colpo. Da escludere che si sia trattato di un raid del momento ma un’azione studiata da giorni che è andata a colpire questa zona di sosta, nel bel mezzo di una zona abitata, ma comunque facilmente vulnerabile per la sua grandezza. Può infatti ospitare diverse auto e molti degli abitanti di questo popoloso quartiere la usano per lasciare il proprio mezzo. Stando a quanto dichiarano le forze dell’ordine si è trattato di quattro casi isolati, sia nei giorni precedenti così come nelle settimane passate non sono arrivate denunce per fatti analoghi ma è chiaro che l’attenzione sarà immediatamente rafforzata proprio per prevenire altri episodi che, inutile nasconderlo, mettono tutti sugli attenti soprattutto coloro che non hanno un garage e sono, loro malgrado, costretti a tenere le proprie autovetture all’aperto e in parcheggi comunali.

Non è poi chiaro se siano gli stessi autori dei casi che giorni fa, ad Arezzo, colpirono in città altri altri veicoli Bmw, Audi, e Mercedes portando via molti componenti interni. Potrebbe, insomma, essere una banda specializzata, magari non la stessa che nell’estate del 2018 sempre nel quartiere Le Fornaci seminò panico entrando all’interno di alcune abitazioni compiendo furti nel pieno della notte rappresentati da soldi e effetti personali. Ora questo nuovo caso di cronaca, ai proprietari non resta che l’amarezza di contare i danni e di passare, visto che ci siamo, una Pasqua non certo serena come si poteva immaginare solo alcuni giorni fa. Oltre al danno c’è anche da mettere la beffa, le assicurazioni non sempre coprono certi tipi di situazioni e l’esborso sarà sicuramente ingente.