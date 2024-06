Gli over 60 in gioco con il laboratorio "Sergio" di Sarteanesi

Se scrivere può essere un gioco, non è detto che questo gioco possa divertire solo i più piccoli, solo le giovani generazioni. È infatti con una specifica dedica agli over 60 che nei primi giorni di giugno, ad Arezzo, andrà in scena il laboratorio gratuito di scrittura creativa dal titolo "Sergio" a cura di Francesca Sarteanesi ispirato all’omonimo spettacolo teatrale. Gli appuntamenti per tutti gli interessati sono due, oggi mercoledì 5 e domani giovedì 6 giugno, e si svolgeranno al Centro Aggregazione Sociale di Tortaia. Unica richiesta per la partecipazione il piacere di mettere in gioco e in relazione con gli altri "un frammento minuscolo di una vita", tra spunti e riflessioni. Oggi dalle 15 alle 18, gli iscritti al laboratorio, dopo aver visionato alcune scene dello spettacolo "Sergio", daranno vita ad uno scambio di pensieri/racconti ed all’inizio della scrittura creativa. Domani dalle 15 alle 20 alla scrittura farà seguito, alle ore 19, una messa in scena lettura aperta al pubblico dei manoscritti elaborati dai partecipanti per finire tutti insieme con un giocoso rinfresco. Francesca Sarteanesi è attrice, drammaturga e performer. Dopo la laurea in Discipline dello spettacolo all’Università di Bologna, nel 2006 fonda la Compagnia Gli Omini con la quale lavora fino al 2017. I primi lavori da solista sono due spettacoli che hanno entrambi debuttato al Festival Inequilibrio di Armunia: "Bella Bestia" e "Sergio", spettacolo che le ha conferito la candidatura come miglior attrice Premio Ubu 2021. I laboratori di Francesca sono intesi come occasioni di scambio, studio e messa in disposizione delle esperienze studiate e praticate negli anni con le persone. L’invito alla scrittura e all’incontro "Sergio" è organizzato da Officine della Cultura e Liceo Artistico Coreutico Scientifico Quadriennale "Piero della Francesca" di Arezzo in collaborazione con Associazione Centro Aggregazione Sociale Tortaia APS nell’ambito del progetto "Visioni Ex-centriche.