Gli Open Day dell’Università di Siena ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 14 febbraio 2024 – Il 20 febbraio l’Università di Siena si presenta ad Arezzo e a San Giovanni Valdarno alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie e agli insegnanti delle scuole superiori con l’Open Day, la giornata dedicata a conoscere e approfondire i percorsi di studio, i servizi, le opportunità, le sedi e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea dell’offerta formativa dell’Università di Siena. Quest’anno ad Arezzo saranno due le sessioni che sarà possibile seguire, entrambe al mattino con inizio alle ore 9.30 e alle ore 11.30 presso la sede di viale Cittadini 33 al Pionta. Durante la mattina, verranno presentati i corsi di laurea triennale e il nuovo corso di laurea in Scienze per la formazione primaria, corso quinquennale a ciclo unico abilitante per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, che prenderà il via dal prossimo anno accademico. Saranno illustrati i corsi triennali: Lingue per la comunicazione interculturale e di impresa - percorso che permette di ottenere il doppio titolo con l’università cinese di Wenzhou -; Scienze dell’educazione e della formazione; i corsi di laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica, Tecnico di laboratorio, Fisioterapia; Economia e Commercio; Scienze economiche e Bancarie; Servizi giuridici con i due curricula in Amministrazione, sicurezza e servizi al territorio e Patrimonio culturale, turismo e sistemi agro-alimentari.

Presso la sede di Arezzo si terrà anche la presentazione del nuovo corso di laurea triennale ad orientamento professionalizzante in Tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio, abilitante all'esercizio della professione di geometra laureato, e degli altri corsi erogati presso il Centro di GeoTecnologie di San Giovanni Valdarno. Sarà inoltre presentato il corso di laurea magistrale in Storia e Filosofia. Appositi desk saranno dedicati alle lauree magistrali: Lingue per l’impresa e lo sviluppo, Scienze per la formazione e la consulenza pedagogica nelle organizzazioni e ai laboratori. Si parlerà anche degli sbocchi occupazionali, delle opportunità e dei servizi offerti. Si terranno presentazioni, visite alle biblioteche e ai laboratori, saranno illustrate le attività del Centro linguistico e le opportunità di tirocinio. Gli eventi si terranno presso la palazzina Donne del campus universitario, in viale Cittadini 33; mentre gli indirizzi per usufruire degli eventi da remoto sono pubblicati sul portale OrientarSI nelle sezioni dedicate. Anche a San Giovanni Valdarno il 20 febbraio si terranno, alle ore 10, le presentazioni dei corsi erogati nella sede del Centro di Geotecnologie in via Vetri vecchi.

Verrà presentato il nuovo corso in Tecnologie per l'ambiente, le costruzioni e il territorio che partirà nel prossimo anno accademico 2024-25. E saranno illustrati i corsi di laurea triennali erogati a san Giovanni Valdarno in teledidattica: Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa; Scienze dell'educazione e della formazione; Scienze economiche e bancarie, Economia e Commercio. Le prenotazioni sono aperte. "Siete adesso chiamati a fare una scelta di vita importante, quella del percorso universitario", ha anticipato il Rettore Roberto Di Pietra nel messaggio che martedì invierà ai partecipanti. "Non tutti avrete le idee chiare, ma non vi dovete preoccupare, è difficile averle alla vostra età. Durante la carriera universitaria avrete modo di definire meglio il percorso di studi sulla base dei vostri interessi. Come Ateneo ce la mettiamo tutta per aiutarvi a scegliere in modo consapevole. Con i nostri servizi di orientamento vogliamo accompagnarvi durante il percorso e supportarvi nel miglior modo possibile. Vi invito quindi all’Open Day del 20 febbraio". «Vi aspettiamo presso le sedi di Siena, Arezzo, Grosseto e San Giovanni Valdarno - ha detto la professoressa Lucia Morbidelli, Delegata del Rettore per l’Orientamento - per mostrarvi i corsi di studio dell’Università di Siena ed i servizi agli studenti, permettervi il confronto con studenti tutor e docenti, vedere le sedi didattiche e i laboratori di ricerca, al fine di scegliere serenamente e consapevolmente la strada per il vostro futuro secondo le vostre inclinazioni e predisposizioni».