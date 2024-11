Gli "Istanti" di Seri. Concerto a Monterchi. Viaggio nella musica

Laboratori Permanenti ha inaugurato la terza edizione di Nuovi Orizzonti, la rassegna di teatro contemporaneo a Monterchi, al Teatro Comunale, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. La manifestazione si è aperta il 27 ottobre e durerà fino al 13 febbraio 2025, offrendo al pubblico diversi appuntamenti, dal teatro canzone alle drammaturgie contemporanee, agli spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Per il secondo appuntamento oggi alle 18 quest’anno è stata inserita nella programmazione una nuova proposta di teatro-canzone: lo spettacolo Istanti con Francesco Seri voce e clarinetto. Quello che viene presentato a Monterchi è un viaggio nel mondo del musicista Francesco Seri, senza barriere di nessun genere. Un mondo di suoni, pochi, sempre pochi, che genera emozione. "Le emozioni non sono riconducibili ad un numero, ad una quantità, diciamo che le unisce la condizione di tirarci fuori dal recinto del nostro io: è un denudarsi del proprio "apparire", mettersi in gioco. Da sempre "aggeggio" con la musica e negli ultimi anni ho iniziato a fermare i miei Istanti scrivendo suoni e testi che porto in pubblico in forma di canzone" dice Seri