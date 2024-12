Gli auguri e le onoreficenze del prefetto. Nominati 4 Cavalieri della Repubblica

AREZZO

I tradizionali auguri per festività natalizie che il prefetto Clemente Di Nuzzo, ieri ha rivolto alle autorità provinciali, sono stati l’occasione per la consegna delle onorificenze dell’ordine "Al merito della Repubblica Italiana" concesse dal presidente della Repubblica al fine di ricompensare le benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

Sono stati insigniti con l’onorificenza di cavaliere: il professor Luciano Giannini, Marco Baldesi, quadro direttivo della Banca Nazionale del Lavoro, Vincenzo Aldi, già comandante della sottosezione della Polizia Stradale di Battifolle, ora in quiescenza, e Chiara De Gasperi, responsabile Wealth Management Centro Sud per Bnl Bnp Paribas.