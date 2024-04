Gli artigiani della Giostra del Saracino. Su Rai 3 il documentario girato in città

"Gli artigiani della Giostra del Saracino", è il titolo del documentario del regista Luigi Ceccarelli girato lo scorso anno ad Arezzo che andrà in onda oggi, alle 18.15, su Rai 3. Il servizio sarà trasmesso nell’ambito dello storico programma televisivo "Geo", condotto da Sveva Sagramola e da Emanuele Biggi, ed è dedicato agli artigiani che a vario titolo e in vario modo partecipano alla realizzazione della nostra manifestazione, primi tra tutti il maestro intagliatore Francesco Conti, l’artefice delle Lance d’Oro della Giostra e Enzo Scartoni, l’orafo aretino, esperto di meccanica, che ormai da anni si prende cura del Buratto e della sua manutenzione. Anche loro protagonisti, a vario titolo della Giostra. La loro arte, perché di arte si tratta, ha contribuito, negli anni, a renderla sempre più famosa. Ma con loro sono tanti gli artigiani intervistati e filmati dalle telecamere di LGC Factory (produttore del documentario) che oggi porteranno alla ribalta televisiva su Rai 3 uno spaccato prettamente aretino che racconta a perfezione l’unicità della Giostra del Saracino. Uno spaccato che parla di passione, di professionalità, e di amore per la propria città. Appuntamento quindi oggi pomeriggio su "Geo" intorno alle 18.15.