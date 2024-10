Gli amici pelosi all’interno del Cassero di Montevarchi

Arezzo, 09 ottobre 2024 – Il Museo del Cassero di Montevarchi si prepara a diventare un luogo ancora più inclusivo e accogliente. Grazie ad una nuova iniziativa con la collaborazione di ENPA Valdarno e del Comune, gli animali domestici, come cani e gatti, saranno i benvenuti all'interno degli spazi museali, trasformando questo storico luogo d'arte in un museo “pet friendly”, aperto non solo agli appassionati di scultura e arte, ma anche agli amici a quattro zampe. Per lanciare questa importante novità, il Museo del Cassero ha organizzato una serie di eventi in collaborazione con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) Valdarno e Fioranna Edizioni, pensati per sensibilizzare il pubblico sul tema dell'abbandono e della tutela degli animali, e per promuovere l'adozione e l'acquisto consapevole. Oggi la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, alla presenza del Sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, della Direttrice del Museo del Cassero Federica Tiripelli e di Luigia Bassani, responsabile ENPA Valdarno.

Questo venerdì 11 ottobre, alle ore 9.15, l'incontro con le scuole sarà il primo passo per coinvolgere i più giovani. In collaborazione con ENPA, sarà presentato il libro per bambini “Molly. Una storia vera” (Edizioni Fioranna), un racconto toccante che narra la vicenda di Molly, una cagnolina abbandonata insieme ai suoi cuccioli, trovata e portata in canile, fino al lieto fine con la sua adozione. Alla presentazione interverranno le autrici del libro, Ida Armano e Lisa Molinaro, che è anche illustratrice dell’opera. Il giorno seguente, sabato 12 ottobre, il Museo del Cassero si animerà con un ricco programma di attività pensate per coinvolgere le famiglie. A partire dalle 15.30, i più piccoli (dai 5 ai 10 anni) potranno partecipare al laboratorio creativo “Piccoli animalier crescono”, guidato da Lisa Molinaro, durante il quale i bambini esploreranno la propria creatività attraverso l'arte del disegno ispirato al mondo animale. Parte del ricavato del laboratorio sarà devoluto alla sezione ENPA di San Giovanni Valdarno, contribuendo così a sostenere l'importante lavoro di tutela degli animali svolto dall'associazione. Alle 17.00, il museo ospiterà l'evento principale della giornata. In collaborazione con ENPA Valdarno e Fioranna Edizioni, sarà nuovamente presentato il libro “Molly. Una storia vera”, con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico contro l'abbandono degli animali e promuovere l'adozione consapevole. Durante l'evento, sarà possibile effettuare donazioni a favore di ENPA Valdarno, per sostenere le attività di protezione e cura degli animali nel territorio.