Gli "Ameriguns" di Gabriele Galimberti in mostra da Imago

Imago, associazione aretina che si occupa di fotografia, ospita fino al 7 gennaio nella sede di via Vittorio 33/20 la mostra The Ameriguns di Gabriele Galimberti, fotografo di fama mondiale, nonché uno dei massimi esponenti di fotografia documentaria e autore di importanti incarichi per riviste e giornali internazionali, quali National Geographic. Aprendola solo nei giorni festivi, Imago offre al visitatore un percorso tra gli scatti che nel 2021 hanno vinto il prestigioso concorso World Press Photo. Ameriguns nasce da un viaggio di ottomila miglia coast to coast degli Stati Uniti, durante il quale Galimberti ha incontrato possessori di armi, ritraendoli nel loro ambito, con oggetti, collezioni e dettagli. La metà delle armi da fuoco possedute da privati cittadini è negli Stati Uniti, dove è tradizione avere armi, sancita con il secondo Emendamento nel 1791. Galimberti "fotografa" le singole personalità, tracciando un dibattito tra le molte posizioni e motivazioni nella ricerca della comprensione del fenomeno. Per Mae, che possiede il poligono più grande delle Hawaii, per cambiare opinione sulle armi è necessario essere proprietari consapevoli.

Liletta Fornasari