Giuseppe Scapigliati, la mostra di fumetti originali a Bibbiena

Dal 13 settembre al 13 ottobre alla sala della Biblioteca Giovannini di Bibbiena, in pieno centro storico, si terrà una straordinaria mostra di fumetti originali curata dal fumettista e collaboratore del Festival del Libro di Bibbiena, Giuseppe Scapigliati. In mostra e a ingresso libero, si potranno ammirare veri capolavori originali tutti sul tema dei gatti, gli animali social per eccellenza. Li citiamo: Krazy Kat, Garfield, Bringing up Father, Gasoline Alley, Felix The Cat, Gordo, Sniffy, Gli A-Mici, Nau Slepo. Con questa mostra di capolavori internazionali dell’arte del fumetto, si vuole preparare l’apertura ufficiale del Piccolo Museo del Fumetto di Bibbiena. A proporre l’idea all’amministrazione è stato il fumettista Giuseppe Scapigliati, bibbienese di adozione che per professione e per passione, ha collezionato nel tempo più di 1000 opere di 600 fumettisti che hanno fatto la storia di questa forma espressiva in Italia e nel mondo. Le strisce che lui ha collezionato nella sua carriera sono originali e danno uno spaccato completo del fumetto del Novecento. Tra questi autori Giuseppe ha riscoperto anche un cittadino celebre di Bibbiena nato nel 1901, Ugo De Vargas che disegnava per varie testate tra le più importanti il Corriere dei Piccoli e l’Almanacco di Topolino del 1949. Un uomo che ha vissuto in America, girato il mondo e lavorato con personaggi del calibro di Fellini.

L’Assessore alla Cultura Francesca Nassini commenta: "Abbiamo accolto con favore la proposta di Giuseppe perché questo ci consente di valorizzare il suo lavoro e soprattutto il materiale che lui metterà a disposizione della comunità. Stiamo lavorando per realizzare quanto prima questo progetto di valore. Il museo nascerà prestissimo nei locali che si trovano nel contesto della biblioteca Giovannini. Nella nostra intenzione e in quella di Scapigliati, questo dovrebbe essere un luogo non solo visitabile, ma anche operativo e vivo con iniziativa legate all’arte, alla cultura, alla musica e al fumetto nel corso di tutto l’anno".