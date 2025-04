Gita scolastica a Cortona: esplorazione delle tombe etrusche e del museo archeologico

Il 12 marzo 2025 le classi 5 C e 5 D della scuola primaria "A. Curina" sono andate in gita a Cortona per visitare le tombe etrusche e il museo archeologico. Quando siamo arrivati al Parco Archeologico del Sodo abbiamo visitato il tumolo II del Sodo: dall’esterno la tomba sembrava una collinetta ricoperta di vegetazione, ma subito ci ha colpito l’altare finemente decorato e il tamburo (muretto) che circonda la tomba. L’altare era utilizzato per i riti funebri ed è formato da due statue, i cui originali si trovavano nel museo, in cui è rappresentata la lotta tra un guerriero e una leonessa, che simboleggia la lotta tra la vita e la morte. Attraverso il dròmos, siamo entrati nel tumulo I del sodo del VI sec. a. C., una tomba a tumulo ben conservata formata da cinque camere, in una abbiamo visto un’iscrizione in etrusco in cui era scritto, con lettere greche, che la tomba apparteneva a due sposi: Arnt Mefanate e Velia Hapisnei. Ci ha molto colpito il fatto che la moglie abbia conservato il suo cognome, questo ci ha fatto riflettere sull’importante ruolo delle donne nella società etrusca. Poi ci siamo recati al Museo dell’Accademia Etrusca: abbiamo ammirato la straordinaria collezione etrusca. Tra i tesori, la Tabula Cortonensis, una lamina bronzea su cui è inciso un contratto di compravendita ed un magnifico lampadario etrusco che veniva riempito di olio per illuminare: vi sono rappresentati elementi della mitologia greca.