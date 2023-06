Giovanni Raspini, la creatività incontra l'arte nella Mostra "Rinoceronti in Parata" a Monte San Savino

La creatività di Giovanni Raspini, celebre gioiellere e architetto impegnato da tempo nella promozione dell’arte, della cultura e dell’artigianato, continua a stupire presentando una nuova serie di opere sempre dedicate agli animali, tema particolarmente amato dal designer, di cui internazionalmente è diventato uno straordinario interprete contemporaneo. A Monte San Savino, nel Palazzo dei topi di argento, inaugurato nel 2021 dopo due anni di restauro, e oggi atelier e laboratorio creativo, è visitabile fino al 3 settembre la mostra Rinoceronti in parata, un gruppo di 12 sculture in bronzo, delle quali ognuna è un pezzo unico realizzato con grande sapienza tecnica, nel binomio tra passato e presente, da un gruppo di scultori e di artisti sotto la direzione del designer.

La mostra è stata inaugurata ieri alla presenza del sindaco Gianni Bennati ma anche del questore Maria Luisa Di Lorenzo e di Gad Fernando Piperno, rabbino capo della comunità ebraica di Firenze. La raccolta nell’antico edificio, già residenza di Andrea Sansovino, Giovanni Raspini ha esposto in 25 eleganti stanze creando un luogo magico e capace di coinvolgere il visitatore in un percorso dedicato alla bellezza. Di grande importanza è l’accordo fatto con il Comune di Monte San Savino di aprire pubblicamente il palazzo gratis ogni venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con visite guidate attraverso gioielli onirici, sculture in bronzo, fotografie, disegni, bozzetti e manufatti “esagerati” in costante dialogo con l’arredo.

Il bronzo incontra il ferro nelle serie di originali contemporanee credenze, senza dimenticare eccentriche specchiere popolate di animali resi con estrema precisione. Nell’arte e nel design di Raspini l’Uomo si unisce alla Natura. Ogni elemento racconta un capitolo di storia della suaattività, compreso le numerose mostre fatte in sedi prestigiose, da quella dedicata alla Vanitas Mundi fino al Giro del mondo in 80 gioielli o al sottomarino Nemo. L’insieme è una stupefacente grande Wunderkammer. La serie dei rinoceronti è segnata da una dimensione onirica e fantasmagorica, in cui ricordando e la celebre incisione di Durer, si immagina un mondo dominato dalle scimmie, da sempre simbolo di negatività, che sfilano in una parata solenne con oggetti di ogni tipo.

Grazie all’ingegno di Raspini il palazzo è tornato a nuova vita. Destinato ad ospitare la collezione di esemplari unici o ad essere sede di mostre, incontri culturali, concerti.

Liletta Fornasari