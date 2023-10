Giovanni Andrea Zanon premiato dal presidente Mattarella

Arezzo, 13 ottobre 2023 – Il Maestro Giovanni Andrea Zanon, nominato Alfiere della Repubblica nel 2016, ha ricevuto nei giorni scorsi dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la borsa di studio in memoria del Maestro Giuseppe Sinopoli.

Un ulteriore riconoscimento al talento del giovane violinista che dal 2021 è direttore artistico della Fondazione Guido d'Arezzo per la quale organizza lo Youth Festival e la Stagione Concertistica Aretina.

“Ho appreso con particolare piacere la notizia dell'ulteriore meritato riconoscimento al Maestro Zanon, il cui talento e la cui eccellenza stanno consentendo alla città di affermarsi nel panorama della concertistica internazionale - commenta il sindaco e presidente della Fondazione Guido d'Arezzo Alessandro Ghinelli -.

Un impegno con la nostra città che ci onora e di cui siamo orgogliosi”. La borsa di studio è un riconoscimento per chi si distingue per gli ottimi risultati conseguiti, nonché per i concorsi vinti e la particolare attività concertistica svolta nei due anni precedenti l'assegnazione.

Erano presenti alla cerimonia anche il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, il Vice Presidente del Senato, Anna Rossomando, il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.