"Giovani in difficoltà". Oggi il convegno A sei anni dall'inaugurazione, la comunità educativa "Borgo Insieme" ospita un convegno per valorizzare gli attori che hanno contribuito ai progetti educativi dei ragazzi. Obiettivo: far conoscere l'attento lavoro terapeutico svolto dallo psichiatra psicoterapeuta Luigi Cancrini.