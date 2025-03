Giovani imprenditori crescono. Idee e progettazione dei futuri capitani d’azienda

Cna investe sul Casentino e lo fa con una nuova sede e con vari incontri con gli studenti della vallata. L’obiettivo è quello di far conoscere l’artigianato ai giovani, ma anche di conoscere la loro idea sul fare impresa. E poi una nuova sede nel centro commerciale per stare ancora più vicino alle aziende che operano nella vallata. Sabato mattina i dirigenti della Cna con la direttrice Edi Anasetti saranno a Poppi all’Istituto Galilei per un confronto con gli stessi studenti sul tema "Giovani e Lavoro" nel corso del quale gli alunni della scuola si candideranno anche al premio Imprenditori del Futuro, presentando una loro idea d’impresa che concorrerà insieme ai progetti imprenditoriali di altri istituti delle vallate aretine a questo importante concorso voluto da Cna.

Un modo per dar voce alle nuove generazioni e per capire anche cosa si aspettano dal mondo del lavoro. "Lavorare con i giovani è bellissimo - dice Edi Anasetti direttrice Cna Arezzo - sono veramente vulcanici ed hanno davvero tante idee. Da un’indagine fatta lo scorso anno abbiamo però scoperto che i giovani conoscono pochissimo l’artigianato e soprattutto non conoscono le tante opportunità lavorative che offre. Le aziende sono infatti in vari settori e molte cercano manodopera.

Ad esempio nel settore orafo, nell’impiantistica, nell’informatica, nella moda e in tanti altri settori. Per questo già da un anno e mezzo siamo in giro per tutte le scuole delle vallate per far conoscere con la testimonianza di alcuni artigiani queste opportunità". E poi anche il premio Imprenditori del futuro, che coinvolge tantissimi studenti e istituti. "Ci piace sapere anche le idee che hanno i giovani - continua Edi Anasetti - e per questo abbiamo istituito questo concorso, nel quale abbiamo molto investito e ci saranno importanti premi per le scuole". E per accogliere i dirigenti della Cna ed alcuni artigiani gli studenti di Poppi, hanno creato anche un piccolo video dove dal cuore del paese li guidano fino alla loro scuola. Pronti a riceverli con un’accoglienza fatta di interesse e cordialità. E dopo questo attento lavoro rivolto ai giovani, la Cna ha deciso di aprire in Casentino anche una nuova e più funzionale sede in via Rignano per essere ancora più vicina alle aziende e ai cittadini. "La nuova sede si trova nel centro commerciale di Bibbiena - spiega la direttrice di Cna Edi Anasetti - è tutta ad un piano e facile da raggiungere per tutti. Ha vicino la banca e il supermercato. Insomma una nuova sede per essere ancora più a contatto con le aziende ed i cittadini, per poterli aiutare in tutto quello che loro serve". E ad accoglierli sarà il nuovo gruppo dirigente della Cna Casentino che in questi giorni sarà rinnovato.