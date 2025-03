Giovani e lavoro all’evento del Comune. L’incontro con i ’recruiter’ delle aziende

AREZZO "Connessioni Digitali: Opportunità per il Futuro", è l’evento di matchmaking organizzato dal Comune nell’ambito del progetto europeo Tech Diversity, la rete transnazionale che coinvolge 8 regioni d’Europa - con il Comune di Arezzo a rappresentare l’Italia- per la creazione di piani d’azione integrati. L’iniziativa, che si svolgerà domani a Palazzo ex scuola Chiarini di via Pellicceria a partire dalle 15, è volta a favorire l’incontro tra giovani Neet (Not in Education, Employment or Training), ma anche donne e persone con disabilità, con aziende del settore tecnologico e digitale secondo un percorso pensato per offrire loro, l’opportunità di scoprire nuove prospettive formative e professionali. La giornata prevede un programma ricco di attività, tra cui la presentazione delle aziende partecipanti, sessioni di speed networking con i recruiter e un aperitivo di networking per favorire la creazione di contatti. "Crediamo fortemente nel potenziale dei nostri giovani e nel sostegno alle categorie più deboli, e vogliamo offrire loro gli strumenti per costruire un futuro professionale di successo", dichiara l’assessore Monica Manneschi. "Questo evento rappresenta un’occasione unica per entrare in contatto con aziende all’avanguardia nel settore digitale e scoprire le opportunità in serbo per loro".