Arezzo e la Giostra: Santo Spirito trionfa con il veterano Scortecci

Arezzo, 23 giugno 2024 – Porta Santo Spirito vince la 145esima edizione della Giostra del Saracino in un sabato 22 giugno di grandissime emozioni in piazza.

Alla fine il veterano Gianmaria Scortecci fa la differenza e regala a Porta Santo Spirito la gioia più grande. Alla fine è uno spareggio a tre fra Porta del Foro, Porta Crucifera e Santo Spirito.

Nel finale proprio Scortecci piazza cinque punti che significano gloria. Per Santo Spirito arriva dunque la lancia d’oro dedicata al Vasari. Una grande serata per piazza Grande, una grande giornata per Arezzo che nel tardo pomeriggio aveva mostrato a tutti lo spettacolo del corteo storico per le vie della città.

Una manifestazione, la Giostra, che richiama ogni anno non solo tanti aretini ma anche molti turisti, attirati dalla tradizione e dalla passione di una città intera. Con questa vittoria Santo Spirito diventa il quartiere più vincente della Giostra del Saracino con 40 vittorie. Segue Porta Crucifera con 39 successi, quindi Porta Sant’Andrea con 38 e Porta del Foro con 27.