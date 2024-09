Giostra del Saracino, la festa di Arezzo: vince Porta Sant’Andrea agli spareggi

16:49

Spareggio di Porta Crucifera: 1 punto

E' porta Crucifera a correre la prima carriera degli spareggi. Un punto per carriera lenta. C'è dunque una penalizzazione. In molti in piazza avevano capito che la carriera poteva non essere regolare. La carriera è andata oltre il tempo massimo, ragion per cui vengono decurtati due punti dal punteggio. Dunque da tre punti si va a uno. Questo il verdetto dell'araldo.