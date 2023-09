Giostra del Saracino, vince Porta Crucifera

Arezzo, 3 settembre 2023 – Porta Crucifera vince la Giostra del Saracino in questo caldo inizio di settembre 2023. Più forte di tutto: Porta Crucifera riesce a fare sua la Giostra grazie a due carriere da quattro punti ciascuna.

Niente da fare per Santo Spirito (6 punti), Sant’Andrea, che chiude con 7 punti e Porta del Foro, anch’ essa con 7. Ed è grande la festa del popolo di Porta Crucifera, che esulta in piazza dopo una giornata davvero estenuante e ricca di emozioni.

"Nessuno se lo aspettava – dice Lorenzo Vanneschi – Per il quartiere questa lancia d’oro è fondamentale. Sono felicissimo, è un sogno”.

A vincere è stata anche la città di Arezzo, in un’attesa che in questi giorni è stata come sempre spasmodica. Il popolo di Porta Crucifera si è spostato poi alla cappella della Madonna del Conforto per il Te Deum. Spettacolare lo sciamare della gente verso la chiesa. Tante le lacrime tra la gente di Porta Crucifera, qualcuno è incredulo di poter provare questo genere di sensazioni.

Una Giostra particolare, che si apre con il colpo di scena dei due punti iniziali di Santo Spirito, che in qualche modo condizionano tutto il resto della Giostra.