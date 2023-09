Giornate del Patrimonio ad Arezzo: aperture, eventi e visite

Tornano questo fine settimana le Giornate Europee del Patrimonio. Un’occasione per scoprire il territorio e le sue bellezze artistiche. Ad Arezzo saranno della partita il Museo archeologico nazionale con l’Anfiteatro romano, Casa Bruschi e l’Abbazia di Soffena che offriranno al pubblico visite guidate tematiche con aperture straordinarie. Al Museo archeologico oggi alle 16 ci sarà la visita guidata "Agli Dei Mani" dedicata alle necropoli romane di Arezzo e dalla presentazione della collezione Ghidini Ottonelli recentemente acquisita. La direttrice del Museo Maria Gatto illustrerà le testimonianze funerarie romane rinvenute nel territorio, mostrando gli oggetti dei corredi funebri, le iscrizioni e i diversi tipi di sepoltura; presenterà inoltre alcuni reperti di recente acquisizione provenienti da colombari romani, custoditi nei suggestivi ambienti seminterrati dell’Anfiteatro e nei depositi, visita inclusa nel biglietto (0575 20882). Per i più piccoli alle 16 è in programma un "Viaggio con Caronte" attività didattica in collaborazione con la Fraternita dei Laici a cura di Erika Albertini. Accompagnati dall’archeologa i bambini andranno alla scoperta dell’Oltretomba romano: potranno scavare una sepoltura e poi, utilizzando gli strumenti dell’indagine archeologica e confrontando gli oggetti ritrovati quelli custoditi nel Museo. Dalle 20 alle 23 apertura straordinaria con biglietto a 1 euro con alle 21 visita guidata "Made in Arretium" dedicata agli Arretina vasa, le ceramiche fini da mensa che, con la loro straordinaria diffusione, fecero la fortuna di Arretium all’epoca di Mecenate. La direttrice e il personale del museo presenteranno le sale dedicate ai vasi in terra sigillata recentemente inaugurate. A Casa Bruschi alle 16 laboratorio didattico Sperimentiamo la Preistoria per bambini e ragazzi curato dal professor Lucio Milani che, partendo dai reperti custoditi nella collezione Bruschi, farà tornare indietro nel tempo i giovani esploratori per provare in prima persona le tecniche utilizzate dall’uomo di Neanderthal per accendere il fuoco, cacciare e disegnare. Domani alle 11 si esibiranno due talenti dell’Orchestra aretina Margherita Pasquini al violoncello ed Enrico Giannino al violino, seguirà la visita guidata gratuita a "Da Pontormo a Fattori le stanze dell’Arte". Info 0575354126.

Domani l’Abbazia di San Salvatore a Soffena a Castelfranco sarà straordinariamente aperta dalle 16 alle 20 a ingresso gratuito, alle 18 visita guidata agli affreschi della chiesa con la restauratrice Paola Ilaria Mariotti, info 3357122236.

Angela Baldi