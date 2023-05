Giornata mondiale senza tabacco, il Liceo di Sansepolcro domani presenta la sua campagna

Arezzo, 30 maggio 2023 – Il consumo di tabacco è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie quali broncopneumopatie croniche ostruttive e altre patologie polmonari croniche, cancro del polmone e oltre ad altre forme di cancro, cardiopatie, vasculopatie.

Il 31 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità celebra la “Giornata mondiale senza tabacco” (WNTD) incentrata quest’anno sul tema “Abbiamo bisogno di cibo non di tabacco” per sottendere la necessità di colture alternative e incoraggiare i coltivatori di tabacco a seminare colture sostenibili e nutrienti.

La Giornata mondiale senza tabacco nasce nel 1988 con l’obiettivo di evidenziare gli effetti nocivi del tabacco sulla salute. Il fumo, infatti, uccide circa la metà delle persone che ne fanno uso, non solo in maniera diretta con malattie direttamente correlate al fumo (tumore al polmone, infarti, insufficienza respiratoria grave) ma anche a causa di complicanze respiratorie secondarie ad altre patologie.

Gli effetti negativi del fumo si fanno sentire non solo sui fumatori ma anche su coloro che il fumo lo subiscono in modo passivo, soprattutto i bambini che rischiano di ammalarsi a causa dell’esposizione al fumo di sigaretta. Inoltre fumare durante la gravidanza mette a rischio la salute dei nascituri che porteranno, per tutta la vita, le conseguenze di questa abitudine sulle proprie condizioni di salute.

«Non dobbiamo dimenticare - chiarisce il dr Riccardo Conti, medico igiene pubblica Sansepolcro zona Valtiberina - che oltre al fumo passivo esiste il fumo “di terza mano” legato a particelle cancerogene che, veicolate in aria dai fumatori, si depositano su oggetti, cose, tappeti, pavimenti e costituiscono un pericolo soprattutto per i bambini che giocano a terra o sui tappeti e che vengono a contatto con queste microparticelle dannose».

Secondo gli ultimi dati si inizia a fumare fra i 13 e i 15 anni, un dato che riguarda almeno 14 milioni di giovani nel mondo e l’Italia ha il triste primato di essere il Paese europeo con il più alto numero di fumatori adolescenti (21%) contro il 12% della media dei 35 paesi europei. «Per informare i giovani su quali sono i rischi legati al fumo di sigaretta – spiega il dr. Conti – sono andato nelle scuole e ho incontrato gli studenti del Liceo della comunicazione San Bartolomeo di Sansepolcro.

I ragazzi hanno portato avanti un lavoro i cui elaborati vengono presentati oggi. Si tratta di una serie di manifesti da affiggere nei luoghi frequentati dai ragazzi e che mettono in guardia dai rischi legati al tabagismo». In occasione della giornata del 31 maggio 2023 alle ore 10,45, presso l’aula magna del Liceo San Bartolomeo, verranno presentati i lavori prodotti dalle prime classi relative ai danni del tabacco e similari.

I lavori prodotti dagli studenti sono il risultato di incontri con esperti dell’azienda USL Sud Est Toscana del personale del Dipartimento della Prevenzione e del Serd, con la disponibilità della direzione della scuola e dei professori. Il risultato finale è il materiale divulgativo prodotto che può essere utilizzato per una campagna di disincentivazione all’uso del tabacco nei giovani.

Programma al Liceo san Bartolomeo di Sansepolcro

ore 10.30 incontro presso il Liceo della Comunicazione San Bartolomeo ore 10.45 presentazione dei lavori fatti dagli studenti ore 11.00 presentazione alla stampa locale ore 11.30 Chiusura dell'evento.