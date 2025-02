Giornata internazionale della Lingua Madre eventi al Campus

La Giornata Internazionale della Lingua Madre torna ad Arezzo. L’appuntamento promosso dall’Unesco si terrà oggi al campus del Pionta dell’Università di Siena. L’iniziativa, che da sempre promuove la diversità linguistica, è dedicata quest’anno alla discriminazione basata sull’accento e a come contrastarla ed è aperta a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e ai loro docenti, oltre che a tutti gli interessati alle scienze del linguaggio e al rapporto tra lingua e società.

La giornata si aprirà alle 10 nell’Aula 1 della palazzina Donne con i saluti della professoressa Simona Micali, presidente del campus di Arezzo, e della professoressa Letizia Cirillo, presidente del corso di laurea in Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa. Il programma prevede la partecipazione del giovane linguista e content creator Samuele Brusca, che coinvolgerà il pubblico in una lezione altamente interattiva dal titolo "Every accent matters", con l’obiettivo di incoraggiare soprattutto i più giovani a maggiore tolleranza nei confronti delle variazioni di accento.

A seguire breve presentazione del corso di laurea in LCII.