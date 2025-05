Giornata europea. Gli eventi a Palomar

SAN GIOVANNISan Giovanni celebra la Giornata dell’Europa 2025 e lo farà in due appuntamenti a Palomar, il 25 e il 29 maggio. L’iniziativa nasce nel solco della legge regionale 10 del 5 marzo 2021, che ha istituito ufficialmente la celebrazione annuale della Giornata dell’Europa, simbolo condiviso dell’identità politica dell’Unione, insieme alla bandiera, all’inno e alla moneta unica. Il primo evento è in programma domenica 25 maggio con "Cantata per l’Europa – dai Fuochi Partigiani del ’44 al sogno dell’Europa unita e di pace", un reading musicale con Orio Odori, Silvano Alpini e Giampiero Bigazzi. La serata sarà un viaggio in ricordo dei fuochi partigiani del 1944. Per l’occasione, la parola "Pace" sarà proiettata sulla facciata di Palomar, in un segno luminoso che intende unire la memoria del passato alla speranza di un futuro di solidarietà. L’iniziativa è a cura di Materiali Sonori e del comitato provinciale ANPI Arezzo. Il secondo appuntamento si terrà giovedì 29 maggio e sarà dedicato ai più piccoli con "Il giro dell’Europa in otto storie", un momento di letture animate pensato per bambini dai 7 agli 11 anni e le loro famiglie. I narratori Angelo Castaldo e Chiara Cappelli, con la regia di In Fabula Aps, accompagneranno il giovane pubblico in un viaggio immaginario attraverso racconti provenienti da tutto il continente, per scoprire insieme la ricchezza culturale dell’Europa. "Il Comune di San Giovanni Valdarno, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Toscana - ha detto il sindaco Valentina Vadi - ha organizzato due iniziative importanti per celebrare la giornata dell’Europa in questo 2025 in cui ricorre anche l’80° anniversario della Liberazione del nostro paese dal nazifascismo, un anniversario importante che ricorda la Resistenza, che non è stato un fenomeno esclusivamente italiano, ma anche e soprattutto europeo".